Piora o cenário de exportações e importações do Rio Grande do Sul. O comércio exterior gaúcho vinha sofrendo com a crise da Argentina e, agora, passou a ter queda também nos negócios com Estados Unidos e China. O resultado fez o Estado cair da 6ª, em 2023, para a 7ª posição entre os exportadores brasileiros. No primeiro trimestre de 2022, ficava em 5º.