Foi declarada a insolvência do Beneficência Portuguesa, um dos mais antigos e tradicionais hospitais de Porto Alegre. O pedido havia sido feito à Justiça por um credor. O efeito no caso da instituição será semelhante ao da falência, explica o administrador judicial Tiago Jaskulski Luz, do escritório CB2D. Na insolvência, a empresa pode continuar a operação mesmo sem capacidade de pagamento das dívidas, mas o advogado acha que isso não ocorrerá com o hospital.