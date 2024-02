O ano de 2024 é para ser de estabilização dos negócios na taQi, rede gaúcha de varejo de móveis a materiais de construção, para depois retomar a expansão. Segundo o diretor de Marketing do Grupo Herval (dono da marca), Thiago Donald, não estão previstos mais encerramentos de lojas. A rede fechou 17 unidades no ano passado e outras oito agora em janeiro, as que ficavam mais longe do centro de distribuição em Dois Irmãos. Agora, são 65 pontos de venda. O de Porto Alegre fica na Avenida Assis Brasil.