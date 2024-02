Um enorme complexo logístico toma forma na margem da BR-116, em Guaíba. Um pavilhão já está erguido e um segundo começa a aparecer, mas serão sete no total. Na frente, haverá ainda um atacarejo, hotel, posto de gasolina, restaurante e ponto para helicóptero. O projeto do Ellosul foi idealizado pela rede de varejo Lojas Lebes, em parceria com Habitasinos e Grepol, também gaúchas.