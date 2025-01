Ponto tradicional do Bom Fim, Lanchera do Ildo vai mudar de lugar e triplicar de tamanho

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Novo espaço está em obras e deve ser inaugurado no final de fevereiro. Urbanode / Divulgação

Ponto tradicional em Porto Alegre, a Lanchera do Ildo vai deixar a esquina das ruas General João Telles e Henrique Dias, onde está desde 2019, quando inaugurou. O motivo, porém, é positivo: levar a operação para um espaço mais de três vezes maior. O novo endereço já está definido, ainda no coração do bairro Bom Fim: o clube Hebraica, na mesma rua. A inauguração deve ser em um evento, no final de fevereiro.

– Vamos sair de um espaço de 20 metros quadrados para um de 70 m2, para termos mais conforto para o público e para trabalhar – conta empolgado o sócio Ildo Berte, figura conhecida da Capital, pela sua história como garçom da Lancheria do Parque.

O novo espaço, que terá um investimento de R$ 200 mil, está em reformas. A ideia é ter um balcão, bancadas e mesas, para agradar a todos os públicos do bairro. Com maior capacidade, as opções do cardápio também devem aumentar, assim como os horários de funcionamento, que ainda estão sendo estudados.

– Muita gente nos pede para funcionar à noite. Também estamos pensando em abrir no sábado, oferecer feijoada, que é uma opção que não temos aqui por perto – complementa, citando que ainda avalia em quanto precisará aumentar a equipe do negócio, que tem cinco pessoas atualmente.

As obras do novo local estão a todo o vapor, na parte de marcenaria, segundo Ildo. São assinadas pelo escritório Urbanode. Na mesma velocidade está a divulgação, com QR codes fixados em postes da região para mostrar ao público um pouco do que está sendo planejado. A estratégia de gerar curiosidade é ideia do filho de Ildo, que atua na área.

– Vai ser bem legal, com a cara do bairro, para favorecê-lo – finaliza.

