Gigante mundial do comércio eletrônico, a Amazon já investiu exatos R$ 548,3 milhões no Rio Grande do Sul desde que começou a operar no Estado. O dado é um recorte do relatório nacional feito pela empresa norte-americana. O documento mostra ainda um cálculo de que as atividades acrescentaram R$ 568 milhões para o PIB gaúcho em infraestrutura e salários em áreas como logística, entretenimento, serviços de tecnologia (“nuvem”) e de incentivos para pequenas empresas.