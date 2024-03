Será que Porto Alegre teria espaço para um Whole Foods, o supermercado da Amazon? A rede é referência mundial em rastreamento dos alimentos que vende e proíbe mais de 400 ingredientes nos produtos por fazerem mal à saúde. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, durante o South Summit, o diretor de tecnologia do Whole Foods Market e sócio da ON2, Leandro Balbinot - que é gaúcho -, disse que mercado consumidor tem, mas falta fornecedor que atenda às exigências. Confira o vídeo acima e ouça a entrevista na íntegra abaixo.