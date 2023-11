Gaúcho de Canoas, Leandro Balbinot começou a trabalhar com tecnologia na HP, passou por várias companhias pelo mundo, como Ambev e Lojas Renner, foi vice-presidente do McDonald's e hoje, nos Estados Unidos, é "CTO" (diretor de tecnologia) da Whole Foods Market, rede de supermercados da gigante Amazon. Recentemente, tornou-se sócio da On2, empresa de soluções tecnológicas e desenvolvimento de softwares, com sede em Porto Alegre. Confira abaixo trechos da entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, e assista à íntegra no final da coluna.