Inter confia na vontade de jovem zagueiro para renovar empréstimo junto ao Sport

O Inter aguarda para os próximos dias a resposta do Sport sobre a tentativa de manutenção do zagueiro Victor Gabriel para 2025. Mesmo que tenha comunicado ao clube pernambucano que não irá exercer a opção de compra neste fim de ano, a diretoria colorada apresentou uma proposta de extensão do empréstimo por mais uma temporada e confia que a vontade do atleta em permanecer no Beira-Rio possa contribuir para um desfecho positivo.

Aos 20 anos, o defensor tem interesse em continuar em Porto Alegre, sob a perspectiva de receber oportunidades na largada do Gauchão. Inclusive, nesta segunda-feira (30), fez publicações nas redes sociais indicando esta preferência. Sobre fotos com a camisa colorada e cercado por jogadores do elenco, escreveu: "Gratidão por tudo que me permitiu viver nesse ano de 2024, Deus! Que 2025 seja melhor ainda" e "Foi um ano especial na minha vida".

Pelo contrato, o Colorado teria até o dia 31 de dezembro para adquirir 50% dos direitos econômicos por R$ 2 milhões. Recém saído da reeleição do presidente Yuri Romão, o clube pernambucano ainda não respondeu se irá ceder o jogador novamente, mas há indícios de que o desfecho será positivo mediante uma compensação financeira.

De volta à Série A, o Sport tem feito alguns movimentos para reforçar o elenco com atletas mais experientes, como o zagueiro Antônio Carlos, que pertence ao Fluminense. Assim, poderia abrir mão do retorno do jovem zagueiro.

Trazido por empréstimo em abril deste ano, inicialmente para atuar no time sub-20, o garoto passou a compor os treinos do elenco profissional após as vendas de Robert Renan e Igor Gomes. Foi neste período que agradou ao técnico Roger Machado que, além de relacioná-lo para algumas rodadas do Brasileirão, recomendou sua permanência.