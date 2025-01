Treinador do Inter tem um fantasma, enquanto o do Grêmio não tem nem um time

O ano começou e o desmanche com as vendas dos melhores jogadores da temporada passada, ao que parece, não vai acontecer no Inter. Gabriel Carvalho está sendo vendido, e o fechamento da negociação com os árabes é a notícia que a direção colorada está festejando mais que acertador da Mega da Virada. Com os cofres cheios, será possível pagar os devedores que andam reclamando desde o ano passado e ainda segurar, para alegria de Roger Machado, nomes como Wesley e Vitão, pelo menos até o meio do ano.