O volante do Palmeiras que Grêmio e Inter deveriam tentar contratar 

Zé Rafael não está nos planos de Abel Ferreira para 2025, pelo menos como titular. O jogador, que meia no Bahia, virou volante no Palmeiras e ganhou 11 títulos sob o comando do técnico português. Mas a concorrência no Verdão é grande e, com as chegadas e afirmações de Aníbal Moreno e Richard Rios, ele perdeu espaço.