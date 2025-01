Villasanti quer deixar o Grêmio e jogar no Palmeiras

Paraguaio é desejo antigo do Verdão. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Grêmio já sabe que Villasanti quer ir para o Palmeiras. Foi a Lei Pelé que mudou as relações contratuais no futebol. Com ela veio a "libertação" dos jogadores. Antigamente eram os clubes que decidiam uma negociação e o jogador era apenas informado, mas esta espécie de escravidão acabou.

Lá no Paraguai o agente do volante até já deu entrevista dizendo que negocia com o rico clube paulista. E se o agente negocia é porque o jogador gostou da ideia. Um namoro, por parte do time da tia Leila, presidente do Palmeiras, que não começou agora.

Villasanti lidera os scouts de jogadores monitorados pelo Palmeiras há várias temporadas. Foi o Cicero Souza, gaúcho, ex-gerente do Verdão, que me falou das intenções do clube numa viagem de São Paulo para Porto Alegre, em 2023.