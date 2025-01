Renê tem impasse por renovação com o Inter e recebe sondagens para deixar o clube

Renê é uma das lideranças do elenco do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A permanência de Renê no Inter para 2025 ainda não está assegurada. O lateral-esquerdo, de 32 anos, tem proposta para seguir no clube, mas ainda não houve acordo e assinatura do novo vínculo. Apesar da preferência pela renovação, o atleta começa a receber outras sondagens e cogita deixar o Beira-Rio.

O impasse na renovação envolve questões financeiras. Renê está ciente do status como reserva para a próxima temporada em virtude da provável compra de Bernabei, titular no segundo semestre da última temporada. O patamar salarial não foi elevado da forma como o estafe do jogador compreende ser necessário para eventual renovação.

Logo, com o encerramento do vínculo em 31 de dezembro, as sondagens aumentaram nos últimos dias. O Mirassol, clube recém-promovido à Série A, antes de fechar com Reinaldo, ex-Grêmio, fez uma investida pelo camisa 6 colorado. Porém, a opção de seguir na capital gaúcha gerou a recusa.

Outros clubes brasileiros estão interessados e aguardando o desfecho para avançar. Novas conversas devem selar o tema em breve também pela reapresentação colorada marcada para 6 de janeiro, na próxima segunda-feira, no CT Parque Gigante, para a pré-temporada.

Renê passou as últimas semanas em Porto Alegre junto de familiares pelo vínculo com a cidade e a instituição. Apesar da resistência dos torcedores após algumas falhas, o lateral é visto como uma liderança positiva do plantel e com possibilidade de recuperação dentro de campo.