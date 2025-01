Após saída do Grêmio, Reinaldo encaminha acerto com clube da Série A do Brasileirão, diz site

Jogador de 35 anos vestiu a camisa do Tricolor em 95 partidas. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Após ter se despedido do Grêmio no último domingo (29), Reinaldo está prestes a ser anunciado por novo clube. Segundo o portal ge.globo, o lateral-esquerdo tem negociações avançadas com o Mirassol, clube que estreia na Série A do Brasileirão em 2025.

O clube paulista deve anunciar o jogador de 35 anos nos próximos dias, conforme informações do portal nesta segunda-feira (30). O ex-gremista chegaria com status de titular no Mirassol.

Contratado pelo clube gaúcho para a temporada de 2023, a pedido do então técnico Renato Portaluppi, o lateral vestiu a camisa do Tricolor em 95 partidas. Neste período, marcou nove gols e deu 10 assistências.

Campeão Paulista pelo São Paulo e bicampeão Gaúcho pelo Grêmio, Reinaldo também acumula passagens por Sport, Ponte Preta e Chapecoense.

