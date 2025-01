Diego Costa e Soteldo chegaram ao Grêmio para a temporada de 2024. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (30) que seis atletas de seu elenco principal não ficarão na equipe para 2025. Dentre eles destacam-se os nome de Diego Costa, Soteldo, Rodrigo Caio e Reinaldo. Além deles, os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig também deixam o clube.

A direção gremista optou por não renovar com estes jogadores, que encerram seu vínculo com o Tricolor ao final deste ano. Em comunicado, o Grêmio agradeceu os atletas pelos serviços prestados.

O lateral Reinaldo já havia se despedido do clube neste domingo (29). Assim como o zagueiro Rodrigo Caio, na manhã desta segunda. O goleiro Rafael Cabral, que estava emprestado pelo Cruzeiro, também já havia agradecido o Grêmio em suas redes sociais. Os demais atletas, cuja suas saídas já eram especuladas, ainda não se manifestaram até a publicação desta matéria.

Veja a nota do Grêmio na íntegra

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a seus sócios e torcedores, o término do período de contrato de alguns atletas do elenco principal masculino em 31 de dezembro, sem a renovação.

São eles: os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Reinaldo, e os atacantes Soteldo e Diego Costa.

O Grêmio agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e entrega durante o tempo em que defenderam a camisa tricolor, além de desejar sucesso nos novos desafios."

Os números dos seis atletas pelo Grêmio

Soteldo

Emprestado pelo Santos, o atacante venezuelano foi titular em boa parte da temporada de 2024 no time de Renato Portaluppi. Ao todo, ele marcou sete gols e deu quatro assistências em 41 jogos. Ele tem contrato com o Santos até 2027.

Diego Costa

Destaque gremista na campanha do hepta do Gauchão, terminando como artilheiro da competição ao lado de Cristaldo, o centroavante perdeu a titularidade após lesão muscular de grau 3-C na coxa esquerda, em junho. Em 26 jogos pelo Tricolor, Diego Costa marcou oito gols e deu cinco assistências. Agora, aos 36 anos, está livre no mercado.

Reinaldo

Dentre os dispensados, o lateral-esquerdo é o que mais atuou pelo Grêmio. Contratado para a temporada de 2023, a pedido do então técnico Renato, o jogador de 35 anos vestiu a camisa gremista em 95 partidas. Neste período, marcou nove gols e deu 10 assistências. Seu futuro ainda está indefinido.

Rodrigo Caio

Recuperado de lesão que o deixou longe dos gramados por mais de uma temporada pelo Flamengo, o zagueiro chegou ao Grêmio com o objetivo de recuperar sua grande fase no futebol. Algumas metas contratuais foram estabelecidas para a extensão por mais uma temporada, mas isso não aconteceu. Ele, que chegou a atuar junto ao grupo de transição na Copa FGF, fez somente cinco jogos com o time principal. Com isso, o defensor fica novamente livre no mercado.

Rafael Cabral

Emprestado pelo Cruzeiro, em negociação envolvendo Gabriel Grando, foi pouco utilizado no Tricolor. Com a titularidade absoluta de Marchesín, Rafael Cabral dividia espaços no banco de reservas com Caíque. O goleiro fez seis jogos pelo Grêmio.

Felipe Scheibig

O goleiro gaúcho de 24 anos sequer atuou pelo time principal nesta temporada. Suas principais oportunidades no Tricolor foram em 2022, em dois jogos pelo Gauchão. No clube desde 2019, Felipe Scheibig atuou mais vezes pelas categorias inferiores.

