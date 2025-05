Sem tempo para ajustes, Grêmio tenta sobrevivência em maratona de maio

Mano Menezes reconheceu dificuldades para realizar ajustes durante sequência de jogos de maio. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Mano Menezes sabe que não tem tempo a perder. Sem espaço na agenda para treinos no meio da maratona de jogos, o Grêmio precisará encontrar soluções. O rendimento contra o Atlético Grau, na partida realizada na quarta-feira, pela Sul-Americana, escancarou a realidade de um time que ainda busca uma nova identidade.

Uma mudança que precisará aguardar até o mês de junho para poder ser implementada em sua totalidade. Mas o desafio até lá será sobreviver em duas das três competições no calendário, mesmo que ainda não seja possível realizar os ajustes necessários

De volta ao Brasil após o jogo no meio da semana no Peru, o treino desta sexta-feira (9) será a única oportunidade de preparar o time que enfrentará o Bragantino neste sábado (10). Um jogo contra um dos líderes do Brasileirão antes da partida da próxima terça-feira contra o Godoy Cruz, fundamental para que o Tricolor consiga a classificação em primeiro lugar no Grupo D da Copa Sul-Americana.

— Poderemos treinar de verdade na parada (para o Mundial de Clubes). Aí que se reside o momento para transformar a produção da equipe como um todo. Nos times que não vão ao Mundial, teremos mudanças significativas na parada. Não só de jeito de jogar, de trabalho, mas também no elenco com a abertura da janela de transferências. As equipes estarão bem diferentes na segunda parte do campeonato. E nós esperamos que o Grêmio esteja bem diferente — avaliou o técnico, após o duelo contra o Atlético Grau.

Calendário gremista

Serão sete jogos até a data Fifa de junho. Sete compromissos em 24 dias, com decisões pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil neste intervalo. Depois a CBF marcou a partida contra o Corinthians, no dia 12 de junho, antes da parada por um mês das competições para a realização do Mundial de Clubes. Mas apesar dessa sequência intensa de compromissos, o técnico demonstrou confiança em melhorar a fase da equipe.

— A gente vai passar por isso. Tem horas que é difícil mesmo. Eu sei que olhando, às vezes, você não enxerga tanta perspectiva. Mas posso assegurar que a gente vai achar o caminho de saída disso — projetou.

Os jogadores também manifestaram confiança de que o Grêmio encontrará soluções para as dificuldades do time. Mesmo que não seja possível fazer esses ajustes durante os treinamentos.

— Vejo um grupo de jogadores tentando, que quer mudar esse panorama. Conheço o caráter de cada um, o quanto cada um trabalha e se esforça. Essa situação está desconfortável. Hoje (quarta-feira) foi o segundo jogo que não tomamos gols. Vai melhorar. O Mano tem tratado de implementar melhor a ideia dele. A gente vai se encontrar. E encontrar a nossa melhor versão — projetou Volpi, depois da partida pela Sul-Americana.

Por isso que o jogo deste sábado (10) contra o Bragantino será mais uma oportunidade de mostrar em campo que o Grêmio está no caminho certo. Uma vitória, mesmo que venha sem boa atuação como foi contra o Santos, dará respaldo à comissão técnica. Mas um novo tropeço trará a pressão de volta para o ambiente do clube.

Pelo menos a comissão técnica terá retornos importantes. João Pedro, Marlon, Dodi e Braithwaite estarão à disposição. Recuperado de lesão, Amuzu também poderá ser utilizado.

Os compromissos do Grêmio até a parada para o Mundial de Clubes:

10/5 - Grêmio x Bragantino

13/5 - Grêmio x Godoy Cruz

17/5 - São Paulo x Grêmio

20/5 - Grêmio x CSA

25/5 - Grêmio x Bahia

29/5 - Grêmio x Sportivo Luqueño

1/6 - Juventude x Grêmio

12/6 - Grêmio x Corinthians