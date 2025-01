Forte, veloz, intenso e "fora da caixa": o perfil de reforços traçado pelo Grêmio para 2025

Niclas Eliasson, 29 anos, é um dos alvos do Grêmio para 2025 AEK Atenas / Divulgação

O Grêmio traçou um perfil de reforços para adequar o plantel ao modelo de jogo do novo técnico Gustavo Quinteros. A ideia é contratar jogadores jovens ou no auge da forma atlética e que tenham, acima de tudo, força, velocidade e intensidade. O clube dá atenção especial a atletas pouco conhecidos de mercados alternativos, os chamados nomes "fora da caixa".

Este modelo foi instituído na última janela pelo então vice de futebol Antonio Brum e se baseia sobretudo no trabalho de captação do coordenador de análise do clube, Fernando Lázaro. A ideia consiste em encontrar nomes de qualidade por baixo custo fora dos grandes centros, como foram os casos do colombiano Miguel Monsalve, o chileno Alexander Aravena, o uruguaio Matias Arezo e o dinamarquês Martin Braithwaite.

— O Fernando Lázaro construiu um departamento de scout que está se mostrando efetivo. E é uma necessidade hoje descobrir nomes fora da nossa realidade — disse o presidente Alberto Guerra em entrevista recente aos veículos do Grupo RBS.

A ideia é repetir a estratégia na temporada 2025. Um dos nomes que se enquadra neste perfil é o atacante sueco Niclas Eliasson, 29 anos, do AEK, da Grécia, principal alvo gremista nesta janela. Pouco conhecido no Brasil, o atleta tem cidadania brasileira, pois sua mãe é baiana, e tem no currículo passagens por clubes da Suécia e da Inglaterra.

Contudo, o clube garimpa outros atletas menos conhecidos em mercados alternativos.

— O futebol brasileiro tem novos clubes com grande poder econômico. Clubes que antes não competiam com o Grêmio hoje têm a mesma capacidade nossa ou até maior. Isso deixou o mercado com mais procura do que oferta, e os valores não aumentam, eles catapultam. Por isso, não só o Grêmio, mas vários clubes precisam buscar hoje em outros mercados jogadores que podem dar resposta, mas que talvez não sejam tão conhecidos do torcedor brasileiro — completou Guerra.

O Grêmio está atento também ao perfil de reforços necessário para adequar o plantel ao modelo de jogo do técnico Gustavo Quinteros. A ideia é manter a estrutura tática de Renato Portaluppi, mas com mais intensidade. Por isso, na busca por reforços, a ideia é priorizar atletas jovens ou que tenham entre 25 e 29 anos. O clube quer jogadores que tenham sobretudo força, velocidade e bom preparo físico.

Além de ter uma negociação em andamento Eliasson, o Tricolor está próximo de anunciar o lateral-direito João Lucas, 26 anos, do Santos e tenta contratar o lateral-esquerdo Marlon, 27 anos do Cruzeiro. O clube busca ainda pelo menos dois zagueiros rápidos e um volante construtor.