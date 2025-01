Gabriel Mec é o principal nome da base gremista. Lucas Uebel / Grêmio

O começo do novo ano é uma oportunidade para observar o futuro gremista com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio está no Grupo 21 do torneio, junto com Vitória da Conquista-BA, Porto Vitória-ES e Atlético Guaratinguetá.

O time será comandado por Fabiano Daitx, treinador com muitos trabalhos desenvolvidos no interior gaúcho.

Ele terá em mãos um grupo experiente em Copinha. A maior parte dos titulares já disputou a competição em outros anos. Igor Serrote, Wesley Costa, Alysson e Jardiel também tiveram experiência entre os profissionais.

O calendário do Grêmio na Copinha

Grêmio x Vitória da Conquista — 5/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão)

— 5/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão) Porto Vitória x Grêmio — 8/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão)

— 8/1, às 15h (transmissão do YouTube do Paulistão) Atlético Guaratinguetá x Grêmio — 11/1, às 13h (transmissão da CazéTV)

A seguir confira quem são os jogadores do Grêmio que disputarão a Copinha.

Goleiros

João Victor

Outro goleiro de 18 anos. Natural de Brasília, disputou três partidas pelo time sub-20 em 2024. Todas pelo Gauchão sub-20.

Mateus Bertolo

Uma aposta do clube para o futuro. Apesar de ter apenas 17 anos, já treina com a equipe sub-20.

Ygor

Ygor veio do Atlético-GO. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

É um goleiro experiente para um time sub-20. Antes de chegar ao Grêmio, passou por Cruzeiro e Atlético-GO. Desembarcou no clube em setembro e disputou quatro partidas como titular.

Defensores

João Lima

Natural de Brilhante (MS), fez toda a sua formação no clube. Tem 19 anos. Em 2024, disputou 24 partidas e marcou um gol.

Luis Eduardo

Mais um jogador que está saltando etapas. Tem 16 anos e passagens por seleções de base. O defensor de Corrente-PI disputou um jogo pelo time sub-20 em 2024.

Nathan Costa

Jogador foi contratado junto à Ponte Preta. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Foi formado na Ponte Preta e chegou ao clube em 2024. Mostra boa imposição física. Aos 18 anos, tem 17 partidas na base tricolor.

Viery

O mineiro de Ubá é um dos nomes mais conhecidos do time sub-20 do Grêmio. Durante o ano, foi relacionado para partidas do time principal, mas não foi utilizado. Entrou em campo 25 vezes com a equipe sub-20.

Cristiano

Aos 20 anos, está em sua última temporada na base. Uma boa atuação na Copinha pode lhe render um lugar no elenco principal. Catarinense de Joinville, está no sub-20 desde 2021.

Igor Serrote

Igor jogou no time principal em 2024. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Aos 19 anos, estreou na equipe principal em 2024. Foram cinco jogos, mas ainda não faz parte de forma definitiva do elenco de cima. Nascido em Balneário Camboriú-SC, foi utilizado 25 vezes no time sub-20. É o capitão do time.

Pedro Gabriel

Mais um lateral nascido em Fortaleza. Tem 17 anos e está no clube desde 2023. Apesar de estar uma categoria acima da sua idade, foi colocado em campo 22 em 2024, somando o time sub-20 e o sub-17.

Wesley Costa

Lateral está em seu último ano na base. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

É outro exemplo de lateral que está no último ano da base. Foi escalado quatro vezes entre os profissionais em 2024, em jogos do Gauchão e da Libertadores.

Meio-campistas

Araújo

O porto alegre de 19 anos estreou nos profissionais esse ano, na final da Recopa Gaúcha. Marcou quatro gols pelo time sub-20 este ano.

Hiago

Hiago está no último ano de sub-20. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

Aos 20 anos ainda não teve oportunidade no time profissional. O meio-campista do Rio de Janeiro entrou em campo 26 jogos em 2024.

Jeferson

Aos 17 anos, viveu em 2024 sua primeira temporada como jogador sub-20. Marcou três gols.

Riquelme

É destaque não apenas pelo nome. Em campo, é um dos principais jogadores do elenco sub-20, embora tenha apenas 18 anos. Marcou sete gols em 2024.

Smiley

Ainda se ambienta ao time sub-20. O brasiliense tem 17 anos e atuou boa parte de 2024 no time sub-17. Disputou uma partida pela Copa FGF durante o período de transição.

Tiago

Oscilou entre as equipes sub-17 e sub-20 durante a temporada. Tem apenas 16 anos. O meia é visto como um jovem promissor e recebeu elogios de Renato Portaluppi. Foi às redes quatro vezes em 2024.

Kaick

Kiack foi bastante utilizado em 2024. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O volante carioca tem 19 anos e foi um dos jogadores que mais atuaram pelo time sub-20 em 2024. Foram 35 partidas, com direito a quatro gols e uma assistência.

Atacantes

Alysson Edward

É um atacante oriundo de Apucarana-PR. Tem 18 anos e marcou sete gols em 2024. É o típico ponta driblador que adora confrontos um contra um. Fez três partidas no time profissional em 2024.

Gabriel Mec

É o principal nome das categorias de base gremista. Ágil e rápido, está na mira do Chelsea, que tenta sua contratação desde a metade do ano. O mais impressionante é que tem apenas 16 anos. Foi às redes 10 vezes pela equipe sub-20.

Gabriel Passos

Está em sua primeira temporada no sub-20. Nascido em Governador Valadares-MG, tem 18 anos e teve pouca oportunidade na temporada.

Jardiel

Apesar de ter apenas 19 anos, se fala dele no Grêmio há bastante tempo. É camisa 9 de área. Marcou 14 vezes em 2024. O ano que iniciou com a artilharia da Copa São Paulo, porém, teve entraves em sua renovação de contrato e uma lesão no joelho. Atuou em uma oportunidade no time principal, com 14 minutos na decisão da Recopa Gaúcha.