Fabiano Daitx vai comandar o Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando recebeu a ligação do Grêmio, Fabiano Daitx não pensou duas vezes e aceitou o desafio de assumir o time sub-20 até antes de discutir o salário e as expectativas dos trabalho. O coração falou mais alto.

De imediato, fez uma nova ligação, desta vez para o pai. Ele seria o primeiro a saber que o filho, após 30 anos de experiência como treinador, teria a oportunidade de comandar o clube do coração.

Do outro lado da linha, Seu Pacifal respondeu que Fabiano parecia uma criança ao dar a notícia.

— Só aquilo ali já me mostrou que eu fiz a coisa certa — disse Daitx, emocionado.

— Quando me ligaram, eu disse que, independente da proposta, eu queria ir. Bem claro. Bem simples. Porque eu queria estar aqui. Pra mim faltava trabalhar num grande clube. E aqui nada pode ser maior — complementou.

Incentivo à leitura

Com currículo vasto no Interior, Fabiano Daitx tem na rotina há 10 dias o deslocamento de Novo Hamburgo, onde mora, até o Centro de Formação Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O treinador de 50 anos terá agora a missão de conduzir o Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E em suas mãos estão as promessas Igor Serrote, Gabriel Mec e Alysson.

Um trabalho em uma estrutura diferente das experiências recentes. Entretanto, um espaço para expansão de ideias. Uma delas, o incentivo à leitura.

Foi assim com Serrote antes de um jogo-treino contra o Carravaggio-SC. Na palestra pré-jogo, Daitx entregou ao seu capitão o livro Cabeça de Campeão, que explica a psicologia por trás dos resultados de alta performance.

— Eu sempre defendi que os times do interior deveriam ter equipes sub-23. Nas equipes em que eu trabalhei, sempre tentei colocar os jovens. Por isso, fazer parte deste projeto me deixa muito feliz. De poder melhorar melhor individualmente os atletas. Isso me motivou muito — destacou.

Igor Serrote, capitão do sub-20, atuou com os profissionais no último Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

A estreia do Grêmio na Copa São Paulo está marcada para 5 de janeiro, contra o Vitória da Conquista-BA, em Guaratinguetá. O Porto Vitória-ES e o Atlético Guaratinguetá também estão no Grupo 21.

Além do lateral-direito Serrote e do atacante Alysson, o elenco gremista também contará com outros jovens com passagens recentes pelo grupo profissional como o lateral-esquerdo Wesley Costa e o centroavante Jardiel, artilheiro da competição em 2024.