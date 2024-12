Grêmio tem verba de R$ 50 milhões para reforços e mira seis nomes com perfil de titular

Grêmio quer dar um time competitivo para Gustavo Quinteros Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio planeja contratar pelo menos seis reforços de nível de titularidade para a temporada 2025. Para adquirir esses nomes, além de outras peças para grupo ao longo do ano, o clube reservou no orçamento cerca de R$ 50 milhões. Além disso, após a liberação de alguns atletas, o Tricolor tem margem para aumentar a folha salarial em mais de R$ 4 milhões mensais.

A direção quer contratar pelo menos dois zagueiros, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante e um ponta-direita. Para os flancos, os nomes preferidos são os de João Lucas, do Santos (ex-Juventude), e Marlon, do Cruzeiro. Já no setor ofensivo, o principal alvo é o ponta-direira sueco Niclas Eliasson, do AEK Atenas, da Grécia.

O valor de R$ 50 milhões não é considerado tão significativo se comparado com o mercado nacional, pois está bem abaixo do poder de investimento de diversos outros clubes brasileiros. A quantia terá ainda que ser distribuída ao longo de toda a temporada, incluindo reposições não planejadas. Por isso, a ordem na direção tricolor será utilizar a criatividade, explorando sobretudo mercados alternativos.

Além disso, o Grêmio tem margem para aumentar a folha salarial, que estava em R$ 15 milhões em 2024 e será de R$ 16 milhões mensais em 2025. Contudo, com as saídas de Pedro Geromel, Rodrigo Caio, Diego Costa, Soteldo, Du Queiroz e do técnico Renato Portaluppi, o clube obteve uma economia de mais de R$ 3 milhões mensais. Com isso, o clube poderá investir no total mais de R$ 4 milhões por mês em salários para os jogadores que estão por chegar.

Este é o trunfo do Tricolor para disponibilizar um grupo competitivo para o técnico Gustavo Quinteros.