O Grêmio anunciou sua primeira contratação na janela de transferências de abril. O clube confirmou nesta sexta-feira (19) a chegada do goleiro Rafael Cabral, de 33 anos. O novo reforço foi contratado por empréstimo até o fim deste ano. Gabriel Grando, de 24 anos, foi utilizado na negociação como moeda de troca e será emprestado ao Cruzeiro, também até dezembro. O negócio é considerado bom para as duas equipes, já que ambos os goleiros conviviam com críticas em seus atuais clubes.