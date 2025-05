A transformação do Bragantino, próximo adversário do Grêmio, para sair do quase rebaixamento ao topo do Brasileirão

Fernando Seabra salvou o Bragantino da queda no ano passado. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Adversário do Grêmio no sábado (10), o Bragantino, que terminou o Brasileirão 2024 salvo por um fio do rebaixamento, se reconfigurou e começou a edição 2025 como líder em pontos. Só perde para o Palmeiras por um gol de saldo. O time vem de cinco vitórias seguidas. A transformação tem como símbolo o jovem técnico Fernando Seabra, lançado e triturado pelo Cruzeiro no ano passado.

Seabra chegou a Bragança Paulista no meio de um furacão na 31ª rodada. O Bragantino ocupava a 17ª posição, a primeira do Z-4. Sete jogos depois, com quatro empates e duas vitórias, salvou o time da queda e deu para o executivo Diego Cerri, ex-Grêmio e Bahia, o respiro para reconfigurar o grupo.

O projeto da Red Bull de apostar em jogadores jovens para finalizar o processo de lapidação no clube foi revisado. Foram buscados jogadores mais rodados, como o volante Gabriel, 32 anos, ex-Inter, e outros com média de 25 anos, casos do lateral-direito Agustín Sant'Anna (27 anos, ex-River Plate), do atacante Isidro Pitta (25 anos, ex-Cuiabá), do centroavante Fernando (26, ex-Palmeiras e RB Salzburg), do meia Lucas Barbosa (24, ex-Juventude) e do zagueiro Guzmán Rodrigues (25 anos, ex-Peñarol).

Alguns nomes que eram grandes apostas saíram para oxigenar o grupo. Casos de Luan Cândido, hoje no Grêmio, e Lucas Evangelista, vendido ao Palmeiras. Vitinho não teve empréstimo ao Dinamo Kiev renovado. Jadsom e Raul, veteranos de 2025, encerraram o contrato e seguiram caminho. Lincoln foi devoldido ao Fenerbahçe. A 16ª posição em 2024 tirou o time das Copas continentais, o que, neste momento de calendário cheio, ajuda. As semanas têm sido livres quando não há Copa do Brasil.

Assim, renovado, com fôlego e a coragem de meter a mão no grupo e apostar em um técnico emergente, o Bragantino acelera no Brasileirão e vem à Arena para buscar a liderança.