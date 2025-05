Atrasos, dinheiro e um falso projeto no Grêmio 

Grêmio precisa valorizar mais os jogadores da base, como Alysson. Duda Fortes / Agencia RBS

Mesmo em época de muitos jogos, a discussão sobre as finanças dos clubes brasileiros tem tomado conta da maioria dos programas de debates pelo Brasil. A quinta-feira (8) teve, inclusive, informação sobre dificuldades do Grêmio para pagar salários neste mês, algo que preocupa muito. O projeto do clube, por isso, está em discussão e, mesmo diante do aumento das receitas, algo precisa ser feito com urgência.

O aumento do endividamento e a incapacidade de pagar as contas domina a grande maioria dos clubes e a procura desenfreada por investidores chega também a realidade da dupla Gre-Nal. O olhar para as categorias de base sempre foi a solução e hoje passou a ser salvação, o que impõe a fragilidade do que é feito no Grêmio.

Alysson e Serrote, neste momento, são as chances da hora no Grêmio. Mesmo com muitas contratações para os seus setores, eles tem conseguido alguma visibilidade e podem chamar a atenção do mercado. O triste sobre a utilização destes atletas é que ela se dá de forma totalmente aleatória. O Grêmio não trata a sua salvação como parte da sua organização.

Nos últimos anos, o Grêmio se desfez de muitos talentos e gastou todo o dinheiro em jogadores que não agregaram virtudes suficientes para vencerem por aqui. Por outro lado, os cofres tricolores perderam muito com essa escolha. Se ilude quem acredita que vender jogadores pode salvar o clube. A conta entre saídas e chegadas enriquece empresários, técnicos e jogadores, e empobrece o Grêmio. Isto esta cada vez mais claro quando se divulga o tamanho das dificuldades financeiras do Grêmio. Esta mais do que na hora de utilizar mais atletas da base e não sair contratando como fez até aqui.