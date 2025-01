Os nomes do Inter para ficar de olho na Copa São Paulo

João Dalla Corte, lançado por Eduardo Coudet em 2023, jogará a Copa São Paulo de 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Nunca os CT's de Alvorada e do Parque Gigante estiveram tão conectados. Nesta virada do ano, sete guris foram promovidos e se apresentarão na segunda-feira (6) com o grupo principal do Inter. Os próximos da fila podem começar a pensar em fazer o trajeto da Zona Norte para a Zona Sul da Capital neste sábado (4). A gurizada do sub-20 estreia na Copa SP, em Guarulhos, às 15h, contra o América, de Sergipe.

Mesmo com a grande quantidade de guris com Roger, quem acompanha de perto os trabalhos em Alvorada apostam em guris que podem sair da Copinha com boas chances de ser promovido. São quatro nomes, de largada, para os colorados começarem a observar a partir deste sábado.

São eles: Dênis, volante de 20 anos, trazido da Portuguesa em 2023, depois de ter disputado o Paulistão; Benjamin, volante de 18 anos buscado em Gana, em setembro, com contrato até o final da Copinha; Kauã Barbosa, lateral-esquerdo de 17 anos, nascido em Porto Alegre, promovido há pouco tempo do sub-17 e que chegou ao clube para as categorias menores; Pedro Henrique, extrema apontado como driblador, tem 19 anos e nasceu em Minas Gerais.

Um quinto nome que pode ser acrescentado na lista é o do zagueiro João Dalla Corte, lançado por Eduardo Coudet em 2023 e que, até a estreia de Gabriel Carvalho, era o jogador mais jovem a atuar pelo clube desde Alexandre Pato. Ele sofreu com lesões e não teve sequência.

