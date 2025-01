Chegadas e saídas: como o Inter se prepara para 2025

Técnico Roger Machado está mantido para 2025. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O grupo do Inter que se reapresentará na segunda-feira (6) será bem diferente daquele que continuará a pré-temporada. Ao todo, 38 jogadores têm contrato e podem aparecer no dia, quando atletas, comissão técnica e dirigentes começam 2025. Muitos deles sairão já em seguida, enquanto outros terão novos rumos no decorrer de janeiro e fevereiro. A porta de entrada está aberta, mas, Bernabei à parte, não há negociações encaminhadas.

O lateral argentino, aliás, é, por enquanto, a maior baixa nesse início de 2025. Ainda em negociação para ser contratado em definitivo, por um valor estimado em R$ 30 milhões, o jogador não se reapresentará nesta segunda-feira. Seu colega de função Renê também tem situação indefinida. Seu contrato com o Inter expirou em 31 de dezembro, e a renovação, que estava encaminhada, retrocedeu em razão de um possível interesse do Fluminense.

Quem foi vendido, mas ainda não saiu, é Gabriel Carvalho. Ele já foi até anunciado pelo Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, salvando os cofres colorados, mas só deixa o clube em agosto, quando completar 18 anos. Esse acerto permitiu que o clube não fizesse força para vender outros destaques da última temporada, como Wesley e Vitão.

Até agora, o Inter não contratou qualquer reforço. Não é segredo que a direção procura zagueiros, até mesmo pela escassez no grupo, e muito possivelmente, laterais-esquerdos. Mas isso só ocorrerá depois da definição dos futuros de Bernabei e Renê.

Assim, as caras novas para Roger Machado serão guris provenientes das categorias de base ou profissionais que estavam emprestados para outros clubes. Os jovens são sete, que inclusive foram liberados da Copa São Paulo. São eles: Henrique Menke, Yago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, Marlon, Pablo e Pedro Kauã.

Na questão de jovens, o time terá três baixas em toda a pré-temporada. Os meias Gustavo Prado e Gabriel Carvalho, mais o atacante Ricardo Mathias, foram convocados para a seleção sub-20 que disputará o Sul-Americano da categoria. Eles se apresentam terça-feira (7) na Granja Comary, e a competição, na Venezuela, ocorre entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Perderão boa parte da primeira fase do Gauchão.

Dos jogadores que retornariam de empréstimo por ter contrato com o Inter, dois têm situação confirmada. O goleiro Emerson Jr irá para o Guarani, enquanto o meia Lucas Ramos se acertou com o Ypiranga. Há nomes conhecidos necessitando solução, como o goleiro Keiller e os volantes Baralhas e Gabriel "Ruf Ruf". Nenhum deles deve seguir no Beira-Rio. O atacante Gabriel Barros será observado na pré-temporada.

A partir de segunda-feira, o Inter versão 2025 começa a dar as caras. Em busca, ainda, de reforços, e, principalmente, de sair da fila.

Vai e vem Colorado

Quem chegou?

Ninguém

Quem saiu?

Emerson Jr

Fabrício

Lucas Ramos

Quem está em negociação?

Bernabei

Renê

Quem retorna de empréstimo?

Keiller

Baralhas

Gabriel "Ruf Ruf"

Gabriel Barros

Elenco até o momento

Goleiros

Rochet, Ivan, Anthoni, Kauan, Henrique Menke

Zagueiros

Rogel, Clayton Sampaio, Vitão, Gabriel Mercado, Pedro Kauã

Laterais

Bruno Gomes, Braian Aguirre, Nathan, Pablo

Volantes

Bruno Henrique, Fernando, Rômulo, Thiago Maia, Bernardo Jacob, Gustavo Santos

Meias

Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Hyoran, Yago Noal

Atacantes

Enner Valencia, Alario, Lucca, Borré, Ricardo Mathias, Wanderson, Wesley, Marlon Yan