Motoristas terão até o dia 30 de abril para quitar o IPVA. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) antecipado com o desconto máximo.

Quem realizar o pagamento até o final desta segunda-feira garantirá 6% de desconto sobre o valor total do imposto e não incorrerá na variação da UPF/RS. Além disso, há os descontos de Bom Motorista, que pode chegar a 15%, e Bom Cidadão, com até 5% de redução no valor.

A soma de todos os descontos máximos chega a uma redução de 28,13% para o pagamento em 30 de dezembro. A consulta dos valores está disponível no site do Detran.

Outros descontos

Aos motoristas que optarem por deixar o pagamento para os primeiros meses de 2025, também há descontos:

De 11 a 30 de dezembro: até 28,13%

até 28,13% Até 31 de janeiro de 2025: até 24,80%

até 24,80% Até 28 de fevereiro de 2025: até 22,40%

até 22,40% Até 31 de março de 2025: até 20,80%

* Considerando a antecipação e os bônus máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão.

Como é o desconto do Bom Cidadão

Por meio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), o benefício de Bom Cidadão pode conceder até 5% de redução no tributo para motoristas que tiverem solicitado pelo menos 150 notas fiscais com CPF. Já os proprietários de veículos que pediram entre cem e 149 notas recebem 3% de desconto e aqueles que contabilizaram de 51 a 99 notas terão um desconto de 1%.

Para o IPVA 2025 são consideradas as compras realizadas no período de 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024.

Desconto para o Bom Motorista

O desconto do Bom Motorista decorre da aplicação da Lei nº 11.400/99. Será concedido o abatimento de até 15% no valor do IPVA 2025 ao condutor que não tenha cometido infrações conforme abaixo:

​Período sem multa desconto

1º/11/2023 a 31/10/2024 5%

1º/11/2022 a 31/10/2024 10%

1º/11/2021 a 31/10/2024 15%

* É considerada como data da infração a data da inserção do registro desta nos sistemas de informação do Estado.

Pagamento parcelado

Outra opção é parcelar o valor em até seis vezes, entre janeiro e junho do ano que vem. O parcelamento não tem juros e a primeira parcela deve ser quitada até 31 de janeiro.

O pagamento das outras parcelas poderá ser feito nos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Prazo de pagamento