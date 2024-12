Pagamento do IPVA 2025 começa hoje: veja tudo o que você precisa saber

Consulta dos valores está disponível no site do Detran. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Começa nesta quarta-feira (11) o pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. A consulta dos valores está disponível no site do Detran.

São mais de 7,7 milhões de veículos emplacados no Rio Grande do Sul.

O motorista - pessoa física - que pagar o imposto até 30 de dezembro terá redução de até 28,13%, considerando os descontos máximo pela antecipação, Bom Motorista e Bom Cidadão, além da não variação da UPF/RS. Para pessoa jurídica, a redução é de 10,16%.

Também há descontos para quem pagar o imposto nos primeiros meses de 2025. O condutor pessoa física que optar por realizar o pagamento até 31 de janeiro, terá redução de até 24,80%. Até 28 de fevereiro, o desconto pode chegar a 22,40%. Pagamentos até 31 de março recebem desconto de 20,80%. Sempre considerando o desconto máximo do Bom Motorista e Bom Cidadão.

Calculadora do IPVA

Descontos para antecipação*

De 11 a 30 de dezembro: até 28,13%

até 28,13% Até 31 de janeiro de 2025: até 24,80%

até 24,80% Até 28 de fevereiro de 2025: até 22,40%

até 22,40% Até 31 de março de 2025: até 20,80%

* Considerando a antecipação e os bônus máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão.

Bom Cidadão

Por meio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), o benefício de Bom Cidadão pode conceder até 5% de redução no tributo para motoristas que tiverem solicitado pelo menos 150 notas fiscais com CPF. Já os proprietários de veículos que pediram entre cem e 149 notas recebem 3% de desconto e aqueles que contabilizaram de 51 a 99 notas terão um desconto de 1%.

Para o IPVA 2025 são consideradas as compras realizadas no período de 1º de novembro de 2023 a 31 de outubro de 2024.

Bom Motorista

O desconto do Bom Motorista decorre da aplicação da Lei nº 11.400/99. Será concedido o desconto de até 15% no valor do IPVA 2025 ao condutor e proprietário de veículo automotor que não tenha incorrido em infração de trânsito conforme abaixo:

​Período sem multa desconto

1º/11/2023 a 31/10/2024 5%

1º/11/2022 a 31/10/2024 10%

1º/11/2021 a 31/10/2024 15%

Para fins de aplicação dos descontos do Bom Motorista, será considerada como data da infração a data da inserção do registro desta nos sistemas de informação do Estado.

Pagamento parcelado

Outra opção é parcelar o valor em até seis vezes, entre janeiro e junho do ano que vem. O parcelamento não tem juros e o condutor que optar pelo método deverá pagar a primeira parcela até o dia 31 de janeiro.

O pagamento das outras parcelas poderá ser feito nos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix. As parcelas que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 6%, 3% e 1%, respectivamente.

Prazo de pagamento

Os motoristas que optarem por não fazer antecipação ou parcelamento terão até o dia 30 de abril para quitar o IPVA. Neste ano, não há dias diferentes para cada final de placa. Quem pagar até o vencimento por placas, em 30 de abril, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão.

Formas de pagamento

Via Pix

O pagamento também pode ser feito diretamente na rede bancária credenciada, sem guia de arrecadação, informando PLACA e RENAVAM ao banco.

Bancos conveniados

Banrisul (inclusive para não correntistas no caixa, correspondentes bancários e Banripontos)

(inclusive para não correntistas no caixa, correspondentes bancários e Banripontos) Sicredi (inclusive para não correntistas no caixa)

(inclusive para não correntistas no caixa) Sicoob (inclusive para não correntistas no caixa)

(inclusive para não correntistas no caixa) Lotéricas da Caixa Econômica Federal (inclusive para não correntistas nas casas lotéricas)

(inclusive para não correntistas nas casas lotéricas) Banco do Brasil (não correntistas pelo www.bb.com.br/cidadao, autoatendimento Whastapp/TAA/Mobile/Internet, correspondentes bancários)

(não correntistas pelo www.bb.com.br/cidadao, autoatendimento Whastapp/TAA/Mobile/Internet, correspondentes bancários) Bradesco (somente para correntistas – canais de autoatendimento

Cuidado com golpes

Os motoristas também devem ficar atentos contra golpes. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Além disso, os sites para geração do QR Code para pagamentos pelo Pix estão no domínio – rs.gov.br. Antes de efetuar as transações, o beneficiário deve ser confirmado. Confira:

IPVA SEFAZ/RS

CNPJ: 87.958.674/0001-81

Bco do Estado do Rs S.A.

Taxa de licenciamento

O valor atual, que é de R$ 104,36 permanece até 31/1/2025. A partir de fevereiro ocorre a correção automática pela UPF. A data de vencimento do licenciamento para todos os veículos será 31/7/2025.

Seguro obrigatório

Os motoristas também deverão pagar o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT). Inicialmente, o pagamento de débito não estará disponível com os demais valores. Conforme o governo do Estado, a Caixa deverá disponibilizar os valores em um site/aplicativo/lotéricas para que os contribuintes possam regularizar o recolhimento.

Após a quitação de todas as obrigações, o documento CRLV será atualizado para o ano de 2025 e será possível emiti-lo por meio do APP Carteira Digital de Trânsito, Central de Serviços do Detran/RS, Portal do Denatran, através dos CRVAs do Estado ou mesmo imprimindo em domicílio (Impressão do CRLV-e).

Alíquotas do IPVA no RS:

3%: automóveis e camionetas

2%: motocicletas

1%: caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

Frota