Quais os descontos do IPVA 2025 para pagamento antecipado

Valores já estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo.

O prazo final para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 é 30 de abril para motoristas que optarem por não fazer antecipação ou parcelamento. Neste ano, não há dias diferentes para cada final de placa. Contudo, quem decidir pagar antecipadamente pode ter até 28,13% de desconto no valor final, somados todos os benefícios disponíveis. Os valores podem ser pagos a partir do dia 11 de dezembro.