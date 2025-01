Manu Bordasch

Quando penso em momentos especiais, muitos deles têm uma taça de vinho na minha mão. Valorizo muito os momentos que consigo reunir amigos e familiares. Poder brindar e deixar o tempo passar entre conversas e risadas é muito especial pra mim. E foi exatamente esse cenário que me veio à mente quando descobri o e-book "Vinhos do Sul, uma curadoria exclusiva de Jorge Lucki", que mergulha nas riquezas da Serra Gaúcha – um dos terroirs mais fascinantes do mundo, o que é motivo de orgulho pra mim.

Com uma combinação única de clima, solo e tradição, a região é o coração da vitivinicultura brasileira, conhecida tanto por sua herança quanto por sua constante inovação. E é nesse cenário que Jorge Lucki, um dos maiores especialistas em vinhos do Brasil, nos convida para uma jornada especial por algumas das vinícolas mais emblemáticas da Serra Gaúcha com seu e-book. Ele compartilha os segredos desse terroir, apresentando rótulos que traduzem a essência da nossa terra. Este guia é uma verdadeira celebração da riqueza enogastronômica da região. Ali encontramos desde espumantes de excelência internacional até vinhos de autor que combinam técnicas tradicionais com inovação de ponta.

A Serra Gaúcha, com seus vinhedos que parecem pinturas vivas, é conhecida tanto por ícones históricos da produção de vinhos quanto por casas que lideram a inovação no Brasil e no mundo. É o lugar onde tradição e futuro se encontram, e onde experiências enogastronômicas únicas aguardam para serem descobertas.

O legado de valorizar a cultura local

A valorização da cultura local é um dos pilares fundamentais do futuro Kempinski Laje de Pedra. Assim como a Serra Gaúcha celebra sua vitivinicultura com paixão e autenticidade, cada Kempinski no mundo transforma as riquezas de suas localidades em experiências singulares. Essa conexão com a essência cultural e histórica de cada região é o que torna cada empreendimento Kempinski único.

E o Kempinski Laje de Pedra, em Canela, está preparado para honrar essa tradição, unindo a excelência da hospitalidade europeia com a alma da Serra Gaúcha. Incentivar e promover a rica cultura do vinho na região é mais do que uma premissa: é um compromisso de celebrar e perpetuar um dos maiores tesouros desta terra.

Uma dica minha: baixe gratuitamente o e-book "Vinhos do Sul, uma curadoria exclusiva de Jorge Lucki", e deixe-se guiar por esse especialista em uma viagem pelo terroir e histórias que fazem da Serra Gaúcha um destino memorável.