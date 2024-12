Veja o calendário para pagamento do IPVA 2025

A partir de 11 de dezembro, os proprietários dos mais de 7,7 milhões de veículos registrados no Rio Grande do Sul poderão efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Os valores já estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do IPVA, que pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play.