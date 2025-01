México lança campanha contra o uso de fentanil em meio à pressão dos EUA

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, lançou nesta terça-feira uma campanha nacional contra o uso de drogas, especialmente o fentanil, que visa atingir 11,8 milhões de jovens. A iniciativa surge em meio à pressão do futuro presidente americano, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas pesadas ao México se o país não interromper o tráfico do opioide sintético para os EUA.