Modelos de carros e motos fabricados em 2023 ou anos anteriores devem pagar menos IPVA em 2025

Alguns veículos fabricados em 2023 ou anos anteriores passarão a pagar menos imposto no próximo ano. GILBERTO LEAL

Inicia em 11 de dezembro o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025. Com isso, foi divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (3) a variação média no valor do imposto para o ano que vem, que ficou em -0,45%.

A base de cálculo para a tributação é definida da seguinte forma: para veículos novos, utiliza-se o valor da nota fiscal, e para automóveis usados, considera-se o valor médio de mercado.

Com isso, modelos de carros e motos fabricados em 2023 ou anos anteriores passarão a pagar menos imposto no próximo ano. É o caso de automóveis como o Jeep/Compass Long TF, que teve uma redução de 11,1%, ou o Renault/Kwid Zen 2, que apresentou uma queda de 7,7% no valor do tributo.

Em contrapartida, alguns modelos apresentaram aumento no valor do imposto devido à alta no preço médio de mercado. É o caso da Honda/CG 160 Fan, cujo tributo ficou 5% mais caro.

Confira as variações do imposto para 2025

Variações por Grupo

Automóveis : -1,13%

: -1,13% Camionetes e Utilitários : -3,02%

: -3,02% Caminhões : 2,46%

: 2,46% Ônibus e Micro-Ônibus : 0,44%

: 0,44% Motos e Similares : 3,64%

: 3,64% Motor-Casa: -3,31%

Veículos com maior ocorrência na base de dados do Estado*

Honda/CG 160 Fan: 5,0%

Honda/Biz 125: -3,4%

VW/Nivus HL TSI: -5,8%

Chev/Onix 10MT LT2: -5,9%

VW/Polo Track MA: 1,2%

VW/Saveiro CS RB MPI: -8,8%

Jeep/Compass Long TF: -11,1%

Toyota/Corolla XEI 20: -2,5%

Chev/Tracker T A LT: -6,5%

VW/T Cross TSI: -8,7%

Toyota/CCross XRE 20: -7,4%

Chev/Onix 10TAT PR2: -5,6%

Nissan/Kicks Advance CVT: -8,0%

Renault/Kwid Zen 2: -7,7%

Chev/Montana T A PR: -8,5%

Honda/HR-V EXL HS: -0,8%

Fiat/Strada Volcano CD13: 3,7%

I/VW Taos HL TSI: -16,7%

Jeep/Renegade LGTD T270: -13,0%

I/M.Benz AMG GLE63S CO: -24,9%