Estado ainda tem mais de 17 mil pontos sem luz dois dias após temporal

Dois dias após o Rio Grande do Sul ser atingido por um novo temporal , o Estado ainda soma mais de 17 mil pontos sem luz. O levantamento foi divulgado no início da noite desta terça-feira (3) pelas concessionárias CEEE Equatorial e RGE.

Conforme os boletins, 17 mil pontos com serviço interrompido estão na área da CEEE. Na área da RGE, há outros pontos sem energia, mas, conforme a concessionária, apenas casos pontuais são atendidos no momento. A RGE não informou quantos locais exatamente passam por manutenção.

As cidades mais atingidas são Alvorada e Viamão, na Região Metropolitana, Camaquã, no Sul do Estado, Porto Alegre, além de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo.