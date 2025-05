Morre bebê resgatado de helicóptero no Vale do Taquari, um ano após enchente no RS

O bebê Anthony Miguel , que foi resgatado de helicóptero pelo telhado de uma casa inundada no Vale do Taquari, em maio de 2024, morreu, segundo informação confirmada pela família à reportagem nesta quarta-feira (7).

A imagem do salvamento da criança, que tinha cinco meses na época, rodou o país. Relembre abaixo o resgate.

O resgate de Anthony aconteceu durante a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul. A tragédia climática deixou 184 mortos e 25 desaparecidos , além de provocar danos em quase todos os municípios e devastar cidades, em sua maioria, na Região Metropolitana e Vale do Taquari. Milhares de pessoas tiveram de sair de casa.

O resgate de Anthony

No dia da enchente, Natasha Becker estava na casa da sogra com o marido e o filho Anthony, em Cruzeiro do Sul.