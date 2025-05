Caxias do Sul receberá festival de balonismo e manobras radicais em agosto 

Lançamento ocorreu na noite desta quarta-feira (07). Porthus Junior / Agência RBS

Caxias do Sul receberá pela primeira vez um festival de balonismo e manobras radicais. Anunciado nesta quarta-feira (7), o evento será realizado no Parque de Eventos da Festa da Uva nas duas primeiras sextas e primeiros finais de semana de agosto (nos dias 1,2,3,8,9 e 10). A organização é da própria gestão do parque, a empresa Festa da Uva S/A, e da Point Produções.

— Nosso intuito é proporcionarmos atividades, como o festival do balonismo. O prefeito Adilo Didomenico é um grande parceiro do parque e quero dizer que, cada vez mais, o parque está trazendo novidades. Vai ser uma festa espetacular que faremos aqui no parque — declarou o presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti.

Foi adiantado no lançamento que os ingressos devem partir de R$ 15. Além disso, haverá gratuidades a partir do programa Balonismo É Para Todos, promovido pela produtora do evento.

O evento terá os voos de balões, uma carreata chamada de ruas de fogo, o famoso Night Glow (em que os balões são iluminados durante a noite), além de apresentações de manobras de motos, quadriciclos, carros e caminhões. Também estão previstos parque de diversões e praça de alimentação. No primeiro final de semana também está confirmado um show com a banda Cogumelo Plutão, conhecida pela música Esperando na Janela.

O proprietário da Point Produções, Talles Martins, explica que os voos dos balões dependem das condições climáticas nos dias de evento. Caso seja possível, eles serão realizados, inicialmente, pela manhã.

Locais também serão pré-definidos para que os passeios aconteçam. Por questões de segurança, Martins acredita que as chances dos voos saírem do Parque da Festa da Uva são remotas.

— A segurança é em primeiro lugar. Conforme o vento, que seja acima do permitido, nenhum piloto, eles mesmos são muito profissionais, não inflam o balão porque a segurança é em primeiro lugar — destacou o produtor.

Já as outras atrações estarão concentradas no Parque da Festa da Uva. Os detalhes devem ser divulgados em breve.