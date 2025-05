Governo do RS lança segunda fase de programa que repassa R$ 69 milhões a MEIs afetados pela enchente

Anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (7), em evento na PUCRS. Maria Stolting / Agência RBS

O governo do Rio Grande do Sul lançou nesta quarta-feira (7) a segunda fase do programa MEI RS Calamidades. Ao todo, 12 mil microempreendedores individuais (MEIs) poderão participar da iniciativa.

O pacote de ajuda financeira é direcionado para pequenos negócios impactados pela enchente que atingiu o Estado em 2024. Os participantes receberão um auxílio de até R$ 3 mil. O pagamento será feito nas seguintes etapas:

Inicialmente, os microempreendedores aprovados recebem auxílio financeiro de R$ 1,5 mil. O pagamento é realizado por meio da conta da Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal

O pagamento é realizado por meio da conta da Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal Em seguida, esses negócios passam por uma consultoria online gratuita , ministrada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

, ministrada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) Após a conclusão da consultoria, recebem um novo auxílio financeiro no valor de R$ 1,5 mil, mediante abertura de conta empresarial sem custos no Banrisul

Conforme o governo no Estado, assim como na primeira fase, os repasses são realizados com recursos das doações do Pix SOS Rio Grande do Sul e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Na primeira fase foram investidos R$ 58 milhões, e na segunda o Governo do RS estima um investimento de R$ 69 milhões, somando R$ 127 milhões investidos na retomada econômica desse grupo. O governador do RS, Eduardo Leite, não descarta uma terceira etapa do programa:

— São 12 mil vagas que estão sendo oferecidas, se a gente preencher todas elas, vamos conversar depois sobre novas etapas. Ninguém vai ficar para trás — afirmou Leite.

A iniciativa é da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e integra o Plano Rio Grande. Os microempreendedores interessados devem se inscrever no site do programa até 30 de maio. A divulgação dos aprovados será em 20 de junho, e o pagamento da primeira parcela de R$ 1,5 mil ocorrerá até 1º de agosto.