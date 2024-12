Defesa Civil aponta pelo menos 60 municípios gaúchos afetados pelo temporal 

Carazinho foi um dos municípios que relataram estragos em decorrência do temporal da noite de domingo. Corpo de Bombeiros de Carazinho / Divulgação

Ao menos 60 municípios gaúchos reportaram danos em decorrência do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no último domingo (1º). O novo balanço foi divulgado pela Defesa Civil Estadual na tarde desta segunda-feira (2). Durante a manhã, eram 35 cidades.

As localidades afetadas se encontram em diferentes regiões do Estado (veja lista completa abaixo). Na maioria delas os problemas registrados foram destelhamentos e quedas de árvores.

Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, foi o único município com registro de feridos. Um pavilhão desabou no Parque Municipal Atílio Pasa, onde ocorria o Festival da Cuca, Linguiça e Chope. Em torno de 30 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil, todas as vítimas estão estáveis. Uma pessoa precisou ser transferida para Canoas, na Região Metropolitana, em razão de fratura.

Apenas em Tapejara, no norte do Estado, pessoas tiveram que sair de casa. Quatro moradores foram para a residência de um parente.

Já em São Domingos do Sul, o Hospital Beneficente teve parte do telhado arrancado. De acordo com a instituição, o dano ocorreu no sótão e por isso, não há restrições nos atendimentos.

A lista leva em conta municípios que reportaram danos para a Defesa Civil Estadual. O número pode ser maior, já que muitas cidades ainda contabilizam os estragos.