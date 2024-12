Temporal causa desabamento de estrutura de pavilhão em Arroio do Tigre; oito pessoas seguem internadas

Evento já havia encerrado, mas algumas pessoas permaneciam no local. Rádio Sobradinho / Divulgação

Correção: oito pessoas seguem internadas em razão do desabamento, e não seis como publicado entre as 09h57min e as 12h22min desta segunda-feira. O texto já foi corrigido.

Oito pessoas seguem internadas após o desabamento de uma estrutura em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, na noite de domingo (1º). Conforme a prefeitura, cerca de 30 precisaram de atendimento, mas nenhuma delas corre risco de morte. A maioria delas já foi liberada.

Entre as vítimas, sete estão em observação no Hospital Santa Rosa de Lima, que fica na cidade e uma outra foi encaminhada para o hospital de Pronto-Socorro de Canoas com uma fratura na região da bacia. Inicialmente a prefeitura havia anunciado sete feridos. A alteração foi informada pela secretaria de Saúde do município.

O incidente ocorreu no Parque Municipal Atílio Pasa onde ocorria o Festival da Cuca, Linguiça e Chopp. Durante o temporal, a estrutura de um pavilhão desabou. O evento já havia encerrado, mas algumas pessoas permaneciam no local.