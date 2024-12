Chuva causa transtornos em outras cidades do norte e noroeste do RS; Carazinho teve 50 residências afetadas

O último levantamento divulgado pela Defesa Civil de Carazinho, no norte do Rio Grande do Sul, apontou que pelo menos 50 residências no município foram danificadas em razão da chuva intensa que veio acompanhada de vento forte que atingiu a região na madrugada desta segunda-feira (2). As maiores rajadas afetaram os bairros São Sebastião e Cantares.

Além disso, parte do telhado de uma empresa de energia solar localizada às margens da RS-142, na saída para Não-Me-Toque, foi destruída pela força do vento. A queda de árvores também foi significativa: ao menos 15 árvores caíram, o que afetou cerca de cem pessoas. Conforme a Defesa Civil, não há registros de desalojados ou desabrigados.

O Corpo de Bombeiros de Carazinho já entregou lonas para 25 residências. Equipes têm realizado vistorias em outras áreas afetadas. A queda de árvores nas rodovias BR-386 e BR-285 também foi registrada, com equipes trabalhando para desobstruir as vias.

Passo Fundo enfrenta dificuldades com fornecimento de água e energia

O coordenador municipal da Defesa Civil de Passo Fundo, Fernando Bicca, informou que a cidade enfrentou diversas ocorrências, como a queda de árvores na Rua São Sebastião e nos bairros Vera Cruz e Zachia. Além disso, fios de energia caíram na mesma área e houve destelhamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Guaracy Barroso Marinho, no bairro Zachia.

A Corsan, responsável pelo fornecimento de água, relatou que a captação na Barragem da Fazenda foi interrompida devido à queda de árvores que atingiram a rede elétrica. Como resultado, moradores de todos os bairros de Passo Fundo podem sofrer com oscilações ou até mesmo desabastecimento de água nesta segunda-feira. A empresa estimou que a energia será restabelecida até o meio-dia, e a distribuição de água será retomada gradativamente à medida que os reservatórios se estabilizem.

Outros municípios afetados no Noroeste do RS

Além de Carazinho e Passo Fundo, outras cidades do norte e noroeste do Rio Grande do Sul também enfrentaram os efeitos do temporal. Em Lagoa Vermelha, uma árvore de grande porte caiu na BR-285, bloqueando a rodovia entre 1h30min e 3h20min da madrugada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com os bombeiros locais e a ajuda de moradores, conseguiu desobstruir a via. A queda da árvore também causou danos na rede elétrica.

Em Ijuí, no noroeste, os bombeiros informaram que diversas casas foram destelhadas, mas as ocorrências foram em menor escala, com a entrega de 150 metros de lona e o corte de árvores. Já em Cruz Alta duas árvores caíram: uma na RS-481, na estrada que vai a Boa Vista do Incra, e outra no bairro São José, que atingiu um carro.