Acidente envolvendo ônibus que levava time de futsal sub-11 de Sarandi e caminhão deixa um morto e 24 feridos em Condor

A colisão frontal entre um caminhão, com placas de Condor, e um ônibus da prefeitura municipal de Sarandi, que conduzia crianças das categorias de base (sub-11) do clube Ipiranga, causou a morte de uma pessoa e deixou outras 24 feridas.

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2) no km 140 da BR-158, próximo ao trevo de acesso de Condor, no noroeste do Estado.

A colisão fez com que os dois veículos saíssem da pista. O condutor do caminhão, identificado como Leomar Barbosa Tolentino, 56 anos, morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Panambi, a maioria dos feridos foi de crianças de 10 anos, componentes do time de futsal, que retornavam do campeonato estadual, realizado na cidade de Santa Vitória do Palmar.

Já o motorista e os 23 passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves e foram encaminhados pelos bombeiros para hospitais de Panambi e Condor, com o apoio de ambulâncias do Samu.