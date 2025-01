Volante do Tottenham cai de cabeça no gramado, fica desacordado e é retirado de maca; veja fotos

No início da partida entre Tottenham e Liverpool, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa , uma cena assustou a todos. Aos cinco minutos da etapa inicial, Rodrigo Bentancur, volante uruguaio do time londrino, caiu de cabeça no gramado, ficou desacordado e teve que ser retirado de maca.

O duelo ficou paralisado por 10 minutos após a queda do jogador. O fato aconteceu em um escanteio. Na área, o meio-campista tentou dar uma cabeçada, mas acabou acertando de forma abrupta o rosto no chão . De imediato, pelo susto, os atletas e o árbitro chamaram a equipe médica, que prontamente entraram em campo e atenderam Bentancur.

Pouco tempo depois, o atleta já podia ser visto acordado e conversando com os médicos do Tottenham. Logo em seguida, paramédicos do estádio ajudaram no atendimento e retiraram o jogador, que, na maca, utilizava uma máscara de oxigênio. Brennan Johnson entrou em seu lugar na partida.