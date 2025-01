Motociclista morre na BR-386, em Sarandi

Um homem de 30 anos morreu em um acidente no km 140 da BR-386 , em Sarandi , no norte do Estado, por volta das 11h45min desta segunda-feira (6).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma moto Yamaha, com placas de Coqueiros do Sul, quando colidiu frontalmente com um caminhão Volkswagen, com placas de Westfália.