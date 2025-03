Caminhão bate em ônibus e sai da pista na RS-324 em Passo Fundo

Um caminhão bateu em um ônibus e saiu da pista na tarde desta segunda-feira (24) em Passo Fundo , no norte do Estado. Não há registro de feridos.

Um ônibus contratado para deslocar funcionários seguia no sentido do trevo do bairro Ricci e o caminhão trafegava na via contrária quando os veículos bateram na lateral um do outro. Ainda segundo o CRBM, o ônibus transportava 26 passageiros que retornavam do trabalho.