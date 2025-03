Operação combate o transporte clandestino de passageiros no Aeroporto de Passo Fundo 

O Aeroporto Lauro Kurtz de Passo Fundo , no norte do Estado, foi alvo de uma operação conjunta para coibir o transporte irregular de passageiros na manhã desta terça-feira (25).

Conforme o coordenador de operações da Guarda de Trânsito de Passo Fundo, Noé Ferrari Pinto, a operação foi realizada após denúncias desse tipo de transporte na região do aeroporto . Além da abordagem dos motoristas, também foram feitas orientações aos passageiros , para que não utilizem esse tipo de carona.

— As legislações federal e municipal apontam que as corridas efetuadas pelas plataformas de transporte permitem que passageiro e condutor conversem anteriormente e acertem a origem, o destino e os valores. Sempre que fizer isso, o passageiro prima pela segurança no transporte de passageiros por aplicativos — disse.