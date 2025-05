Homem morre após colisão frontal em Seberi

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fiat Uno com placas de Alpestre invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão Scania que ia no sentido oposto.

O condutor do Uno, identificado como Dirceu Donatti , 58 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local . Ele era natural de Frederico Westphalen.

O Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen e Policia Civil estiveram no local. A PRF permaneceu no local até finalização da perícia e remoção do veiculo e do corpo.