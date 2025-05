Homem morre após colisão entre carro e ônibus em Novo Barreiro

Um homem de 28 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (12) em um acidente na RS-569, e, Novo Barreiro, no norte do Estado. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Eduardo Mateus Neuhaus .

Conforme o Corpo de Bombeiros , ele dirigia um Ford Focus quando por volta de 00h30min colidiu frontalmente com um ônibus que fazia a linha Três Passos/Porto Alegre. O carro transitava no sentido contrário.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a ocorrência foi registrada na altura do km 22 da rodovia. O motorista e seis passageiros do ônibus foram encaminhados para atendimento médico sem lesões graves.