Municípios do RS registram granizo e alagamentos em razão de temporais neste domingo

Após chuva intensa e granizo, municípios do Rio Grande do Sul têm transtornos em razão do temporal que atinge o Estado . Há registro de destelhamentos e falta de luz em municípios como Pinheiro Machado, Piratini, Arambaré, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Santana da Boa Vista, Camaquã e São Lourenço do Sul.

O caso mais grave envolvendo o temporal aconteceu em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo. Mais de 50 pessoas ficaram feridas após parte da cobertura do Parque de Eventos Atílio Pasa desabar por conta do vento. No local era realizado, na noite de domingo, o Festival da Cuca, Linguiça e Chopp.