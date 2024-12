Defesa Civil interdita estradas em Canela após deslizamento provocar uma fissura em adutora

Defesa Civil monitora situação em Canela. Defesa Civil / Divulgação

Após deslizamentos de terra que provocaram uma fissura em uma adutora em Canela, a Defesa Civil interditou a estrada que liga a localidade do Monjolo à Linha São Paulo e a via que liga a Usina de Bugres à RS-235, nas proximidades da Aldeia Indígena Tekoá Kurity.

Na noite de sábado (30), o deslizamento de terra provocou a fissura na adutora da CEEE-G, responsável pela geração de energia e de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na Usina da Canastra. A CEEE-G já fez as ações necessárias para reduzir a pressão de água, mas a Defesa Civil vai manter as estradas interditadas até a solução completa do problema, ainda sem previsão de liberação.

A Defesa Civil monitora a área com drones e decretou a interdição das vias por motivo de segurança. Também em função do deslizamento, a Usina do Canastra está desligada desde sábado. A comunidade está sendo orientada pelas equipes de segurança a evitar a circulação naquela região.