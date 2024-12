Ao menos 35 municípios gaúchos tiveram estragos causados por temporal

Ao menos 35 municípios do Rio Grande do Sul tiveram estragos devido ao temporal do último domingo (1º). Um relatório foi divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (2).

As cidades afetadas se encontram em diferentes regiões do Estado (veja lista completa abaixo). Na maioria delas os problemas registrados foram destelhamentos e quedas de árvores.

Apenas em Tapejara, no norte do Estado, pessoas tiveram que sair de casa. Quatro moradores foram para a residência de um parente.

Já Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo, foi o único município com registro de feridos. Um pavilhão desabou no Parque Municipal Atílio Pasa, onde ocorria o Festival da Cuca, Linguiça e Chope. Em torno de 30 pessoas ficaram feridas.