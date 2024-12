Alagamentos na Capital aconteceram devido à falta de energia em casas de bombas e ao grande volume de chuva, diz diretor do Dmae

Ainda segundo Loss, todas as casas de bomba localizadas no 4º Distrito ficaram sem energia elétrica , funcionando apenas com geradores.

Loss confirmou que uma licitação deve ser lançada no começo do próximo ano para recuperação das tampas que estão fragilizadas no conduto Álvaro Chaves, onde a água jorrou na noite de domingo. A medida também contemplará os condutos da Avenida Polônia, no bairro São Geraldo, e da Assis Brasil com a Emílio Lúcio Esteves, considerados pelo diretor como os três mais problemáticos. O processo será com a empresa IFX, que está fazendo as obras de melhorias das casas de bombas.